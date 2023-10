My Hero Academia 403, data di uscita e teorie: QUEL personaggio morirà davvero?

Senza quirk, senza energie, senza un fisico in grado di sostenerlo, eppure All Might si è messo in gioco. L'eroe più grande del suo tempo, colui che ha portato in Giappone un'epoca di pace insperata, portando un benessere socioeconomico a tutto il mondo, ha cercato di ostacolare le pretese del villain più forte di My Hero Academia.

All for One, ormai molto al limite a causa degli effetti del quirk Rewind e degli eventi che lo hanno portato a perdere tanto tempo prima di raggiungere Tomura Shigaraki, ha deciso di scontrarsi anche con All Might. L'eroe ne è uscito sconfitto, inevitabilmente, nonostante ciò i suoi sforzi hanno avuto un grande significato: con questa ulteriore perdita di tempo, All for One ha subito tanti danni che l'hanno costretto a regredire ancora di più, riducendo gran parte della sua forza e del suo intelletto. E ora sta per arrivare l'attacco finale.

Ci potrebbero essere altre morti in My Hero Academia dopo quelle viste nei precedenti, come quella di Himiko Toga e quella di Stain. Tra queste, ci sarà la morte di All for One? Se All Might ormai sembra dover dire addio alla serie, come confermato sia dalla sparizione del suo spirito nelle vestigia del One for All sia per gli ovvi risultati di un'esplosione ravvicinata, non è detto che non ci siano degli effetti devastanti anche per il villain.

Cosa accadrà in My Hero Academia 403? Si vedranno gli effetti dell'esplosione di All Might, con All for One che sarà costretto a difendersi e a rigenerarsi, sfruttando ulteriormente il proprio corpo e perdendo quindi altro tempo. Il villain sicuramente si riprenderà, ma bisognerà vederne le condizioni, e il tutto mentre Shigaraki e Deku combattono lì vicino. Questo sicuramente distrarrà almeno uno dei due, ma non è detta l'ultima parola: potrebbe esserci un altro ribaltone, considerato che Present Mic e Eraserhead stanno affrontando altrove Kurogiri. E proprio lui potrebbe essere convinto a un clamoroso trasferimento di All for One altrove, per eliminare la sua minaccia.

My Hero Academia 403 tornerà il 15 ottobre 2023 su Manga Plus per una pausa dell'autore.