My Hero Academia 403: una nuova era per i giovani eroi

È passato molto tempo in My Hero Academia, da quando All Might ha lasciato andare il suo One for All donandolo a un giovane ragazzo senza quirk. Un giovane che ha preso sul serio il suo ruolo da eroe e per questo adesso sta combattendo al massimo delle sue capacità, per far nascere una nuova era di eroismo: Deku non si arrende.

Tuttavia, la situazione sembra disperata. I villain sono ancora numericamente superiori e più in forze, mentre il simbolo della pace non è riuscito a sacrificarsi in My Hero Academia 403. Infatti, poco prima di esplodere, il guanto di All Might viene disattivato da un quirk di All for One, che adesso blocca l'ex eroe sfruttando il potere di Stain. Adesso All Might non è altro che una marionetta nelle mani del villain e viene sollevato in alto, pronto per essere spezzato.

Tutti assistono alla sua situazione nel mondo, ma nessuno riesce a intervenire. Improvvisamente però, quando tutto sembra perduto, un'esplosione e una marea di fumo emergono dalla cima dell'edificio della Yuei, distraendo tutti. Un'esplosione dal quale emerge Bakugo, che dà inizio a una nuova era e a un nuovo momento per la battaglia finale contro i villain.

E così finalmente si sa che fine abbia fatto Bakugo: il ragazzo è stato curato da Edgeshot che, probabilmente, adesso non vedremo più nel manga, essendosi sacrificato per portare a termine la sua tecnica. Il giovane è tornato in vita ed è pronto a gettarsi in battaglia, l'ultima di My Hero Academia, di nuovo, basterà il suo intervento per salvare All Might?