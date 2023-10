My Hero Academia 403, lacrime ed esplosioni a sorpresa: riecco QUELL'eroe

L'Hero Killer Stain non è riuscito a sconfiggere All For One, già preparato a un rimedio in grado di contrastare il suo Quirk. La battaglia di All Might ha avuto fine e il Demon Lord è riuscito a raggiungere lo Yuei e a ricongiungersi con Tomura Shigaraki. Un ultimo atto di coraggio del Simbolo della Pace chiudeva My Hero Academia 402.

All Might aveva agguantato All For One al collo pronto a sfruttare il suo ultimo componente meccanizzato, un gauntlet esplosivo con cui intendeva suicidarsi portando via con sé il nemico. My Hero Academia capitolo 403 si apre con un flashback sull'infanzia di Toshinori Yagi. Da questo inizio pare che l'eroe sia morto, ma in realtà non è così.

All For One è riuscito a evitare l'esplosione di All Might distruggendo il suo gauntlet con uno dei suoi Quirk. Deridendo il suo avversario di sempre, il Re dei Villain afferma che All Might non potrà scegliere come morire. Conscio che lasciare un eroe ferito in vita sia pericoloso, questa volta All For One non abbasserà più la guardia.

Con la fine della Sad Man's Parade di Toga, la Yuei è tornata a fluttuare autonomamente. Gentle Criminal può dunque intervenire sul campo di battaglia cercando di aiutare All Might. All For One lo terrà a bada e sul posto con un raggio laser. Anche i jet statunitensi proveranno a salvare l'eroe che ispirava la defunta Star and Stripes, ma il Demon Lord li abbatterà uno dopo l'altro.

La situazione si fa sempre più disperata, esattamente come l'espressione sul viso di All Might. Davanti alla TV, Melissa Shield, Gran Torino e Tsukauchi si preparano alla morte di All Might. Tuttavia, sul campo di battaglia frastuona un'esplosione inaspettata. Coperto di sangue, Katsuki Bakugo irrompe sulla scena. Osservando l'amico tornato in vita, Midoriya scoppia in lacrime in un pianto liberatorio. La riunione tra Kacchan e Deku in My Hero Academia 403 segna la fine di un'era e un nuovo inizio.