My Hero Academia 403 presenta i migliori panel del manga: il talento di Kohei Horikoshi

Il manga di My Hero Academia sta affrontando la sua saga finale e, per adesso, non ci sta affatto deludendo. Abbiamo visto le battaglie fra Todoroki Shoto e Dabi, Ochaco Uraraka e Himiko Toga e recentemente è toccato ad All Might e il più potente dei villain All for One.

Tuttavia, mentre i due ragazzi della 1-A sono riusciti a terminare i propri combattimenti vivi e vegeti, anche se con due risultati totalmente diversi, al momento non si può dire lo stesso dell'ex eroe numero uno. Nel capitolo 403 lo vediamo, quasi sfinito, essere preso in aria da All for One, quasi come un trofeo.

Adesso che All Might non può continuare a combattere, tocca al suo erede concludere quello che l'eroe ha lasciato. A sorpresa, ha debuttato un giovane eroe creduto ormai morto: stiamo parlando di Bakugo Katsuki, che è apparso in un'esplosione di luce e si è finalmente incontrato con Deku.

I due panel che mostrano proprio il debutto di Kacchan in scena e il confluire di sguardi con Midoriya dimostrano l'immenso talento del creatore Kohei Horikoshi nel realizzare scene impattanti, sia nel messaggio che nel disegno.

Le due tavole possono essere viste in calce all'articolo. Nella prima vediamo Deku sorpreso di vedere il suo compagno Bakugo, che appare da una sua stessa esplosione. Nella seconda, Midoriya ricorda brevemente l'infanzia che ha passato con il suo compagno, in cui si divertivano a parlare di eroi, e l'incontro dei loro sguardi anticipa una sola cosa: sono pronti a fare l'impossibile per salvare All Might e sconfiggere All for One.

Voi cosa ne pensate di questi due panel? Anche il doppiatore di Bakugo si è espresso sul ritorno del suo personaggio in scena e l'assistente del creatore di My Hero Academia ha rilasciato un'illustrazione speciale per celebrare proprio una delle tavole migliori di tutto il manga.