My Hero Academia 403 riporta in vita QUEL personaggio: la gioia dei fan

Il manga di My Hero Academia è finalmente tornato con l'attesissimo capitolo 403. Dopo due settimane di pausa, la serie di Kohei Horikoshi ha sciolto non uno, ma ben due dubbi dei lettori circa il destino di alcuni personaggi, ma vediamoli nel dettaglio.

Il capitolo 402 ci ha lasciati con All Might che, senza forze né gadget da utilizzare, si è lasciato esplodere per poter a sua volta uccidere il suo potente nemico All for One. Il cliffhanger finale non ha chiarito se l'ex eroe numero uno fosse effettivamente morto per salvare i cittadini o se l'eroe fosse effettivamente vivo.

Solo con l'uscita del capitolo 403 abbiamo ricevuto una risposta concreta e lì ha debuttato un altro eroe creduto morto. Stiamo parlando di Bakugo Katsuki, che viene notato da Deku in mezzo al campo di battaglia di All Might e All for One.

Questo salvataggio sembrava impossibile, eppure Bakugo è ufficialmente vivo. Come ricordano i fan, il giovane eroe è morto per 434 giorni, ma è finalmente tornato. Dopo l'amara sconfitta di All Might, che ha visto il suo guanto esplosivo venire disattivato dal villain All for One, adesso tocca a Bakugo e Deku combattere per la salvezza del mondo.

Cosa succederà d'ora in poi nel manga di Kohei Horikoshi? Se vi state domandando quanto tempo sia passato dall'inizio di My Hero Academia, noi vi rispondiamo proprio in quest'ultimo articolo. Vi lasciamo a tutti i dettagli del capitolo 403 del manga di My Hero Academia.