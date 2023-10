My Hero Academia 403 riunisce Deku a QUEL personaggio: ecco il cliffhanger

Il manga di My Hero Academia sta per giungere al suo termine e nell'ultimo capitolo in uscita la serie ha mostrato uno dei ricongiungimenti più attesi della sua storia. Fino ad ora abbiamo seguito il combattimento fra All for One e All Might, ma adesso tocca a Deku rivendicare il suo mentore.

Il capitolo 402 di My Hero Academia ha lasciato i lettori con un enigma. Com'è parso nel cliffhanger finale, All Might sembrava essersi fatto esplodere, con l'obiettivo di indebolire il suo più grande nemico All for One e permettere che il suo erede, Deku, potesse dargli il colpo di grazia. Questo, tuttavia, avrebbe portato l'ex eroe numero uno e Simbolo della Pace alla sua stessa morte. Per questo motivo i fan si sono chiesti se effettivamente All Might si sarebbe suicidato per il bene dei cittadini, o se ci fosse la possibilità che l'eroe potesse salvarsi da questo duro colpo inflittosi.

Dopo due settimane di pausa, l'opera di Kohei Horikoshi è tornata con il capitolo 403. I lettori hanno potuto vedere All for One bloccare All Might con il quirk rubato da Stain e dunque "salvarlo" prima che potesse lasciarsi esplodere, ma questo ha reso il nostro grande eroe un prigioniero nelle mani del più forte dei villain.

Per fortuna, i fan hanno potuto rallegrarsi poco dopo: la serie ha visto il ritorno tanto atteso di Bakugo in scena. Dall'ultima volta che i lettori hanno visto il giovane eroe venir quasi massacrato da Shigaraki è passato più di un anno e ormai lo si credeva morto.

Tuttavia, in questo recente capitolo Bakugo si è finalmente ricongiunto con Deku. L'iconica scena mostra Kacchan comparire da un'esplosione di luce. Midoriya lo nota immediatamente e i loro sguardi possono anticipare solo una cosa: è ora che tornino a combattere l'uno di fianco all'altro.