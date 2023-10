My Hero Academia 403 spoiler e immagini: l'esplosione dell'eroismo

Sembra non ci sia quasi più speranza di fermare All for One. Nonostante il potere di Rewind applicato al suo corpo ormai da tempo, il villain di My Hero Academia ha ancora abbastanza forza e tempo per arrivare fin da Tomura Shigaraki, e per di più portando un trofeo. Un momento importante per All Might, dato che è lui il trofeo di un'era passata.

All Might ha provato a suicidarsi e Deku è in lacrime lì nei paraggi, avendo capito cosa succederà. Andrà davvero così? Gli spoiler di My Hero Academia 403 con immagini raccontano ben altro. Infatti, All for One ha previsto la mossa del suo arcinemico, sfruttando un quirk per demolire il guanto prima che questo esplodesse. Sa benissimo che un eroe messo all'angolo è pericolosissimo e quindi già era sull'attenti.

Tsukauchi e Gran Torino osservano la scena, in lacrime, dagli schermi, mentre All for One solleva il corpo di All Might. Alcuni continuano a sostenerlo, altri invece hanno perso la speranza. L'eroe sembra ormai non poter fare più nulla per fermare quella rappresentazione di forza da parte del male, ma all'improvviso il finale di My Hero Academia 403 lascia sorpresi. La Yuei, che si teneva a galla anche grazie al potere di Gentle, dopo che un colpo di All for One ha causato altri danni alla struttura, inizia a brillare.

Un'esplosione sulla sommità rivela il ritorno di Katsuki Bakugo: il ragazzo è stato operato con successo da Edgeshot e tiene stretta nelle mani la figurina di All Might. Il giovane eroe ritorna finalmente in battaglia nel momento culminante, una nuova era sta per iniziare.