My Hero Academia 403 svela per la prima volta la madre di All Might!

Il manga di My Hero Academia, con la sua saga finale, si sta focalizzando su All Might e il suo passato. L'ex eroe numero uno è tornato in battaglia senza quirk, con un'armatura super tecnologica, con l'obiettivo di abbattere una volta per tutte il suo più grande nemico All for One.

Abbiamo esplorato il passato di All Might e abbiamo visto il primo incontro di un giovane Toshinori con la sua maestra Nana Shimura, fino a vedere le ultime parole di Nana verso il cattivo All for One. Mancano pochi capitoli dalla fine di My Hero Academia e la serie di Kohei Horikoshi ha mostrato un altro importante tassello della vita del Simbolo della Pace.

All'inizio del capitolo 403, Yagi percorre attentamente il suo passato, sin da quando era un bambino appassionato di eroi e leggeva con sua madre un fumetto divertente di Anpanman. E' proprio in questo panel che vediamo per la prima volta la mamma di All Might.

In questa tenera scena, sembra quasi di rivedere Izuku e sua madre nei primi capitoli del manga. La madre di Yagi aiuta suo figlio a leggere con un grande sorriso sul volto, mentre un piccolo Toshinori si dondola avanti e indietro entusiasta.

Non conosciamo molto sulla famiglia di All Might. Gli unici dettagli che sappiamo è che Nana Shimura è stata per lui quasi come una madre, essendo sua mentore, e allo stesso modo Gran Torino ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita. Per questo motivo, scoprire di più circa la madre del Simbolo della Pace è stato un grande evento per i fan della serie.