My Hero Academia 404: il più atteso dei ritorni dona speranza

Dopo un'assenza durata oltre un anno, il cliffhanger di My Hero Academia 403 ha riunito Deku a quel personaggio. L'aspirante eroe più amato dalla community di appassionati ha ufficialmente fatto il suo ritorno e nonostante si trovi in condizioni pietose è già pronto a rimettersi in gioco. Rieccolo in azione già in My Hero Academia 404.

Katsuki Bakugo ha fatto il suo ritorno proprio nel momento più cruciale. All For One sta per sfruttare la figura di All Might come un cimelio di guerra, pronto a ucciderlo strappando il suo corpo in due metà. La previsione di Sir Nighteye sta per realizzarsi, ma in My Hero Academia capitolo 404 c'è qualcuno pronto a contrastare il destino.

Bakugo guarda Deku dritto negli occhi e poi spicca un balzo verso di lui. I due si tengono per mano e iniziano a volteggiare per aria sfruttando i loro poteri in una scena che ricorda da vicino una del film Heroes Rising. Il secondo utente di One For All avverte Midoriya che continuando a usare Gear le sue energie presto verranno esaurite. Non c'è però tempo da perdere, la vestigia di All Might sta per svanire dal mondo onirico

In My Hero Academia 404 anche Shigaraki si accorge della morte imminente di All Might nel mondo onirico di OFA/AFO e commenta spietato la situazione. L'energia del desiderio, tuttavia, potrebbe cambiare il futuro. Le preghiere di tutti sortiscono l'effetto sperato. Bakugo riesce a salvare All Might facendo esplodere un braccio di All For One. La vestigia di Toshinori Yagi torna a essere proprio come quella a cui siamo tutti abituati. Bakugo è convinto di poter vincere questa battaglia, nonostante sanguini copiosamente da naso e bocca.