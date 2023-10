My Hero Academia 404, data di uscita e teorie: un salvataggio in extremis?

Gli eroi disponibili nella guerra diventano sempre meno. Sono già stati tanti gli abbandoni sul campo di battaglia, tra protagonisti feriti troppo gravemente o svenuti, dispersi e anche morti. Sicuramente però i villain non si fermeranno, in particolar modo All for One, che vuole distruggere l'attuale mondo di My Hero Academia.

Per farlo, ha bisogno di raggiungere Tomura Shigaraki in tempo, prima che il quirk di Eri prenda il sopravvento. Ha trovato però All Might sulla sua strada e ha deciso di non sbarazzarsene completamente, usandolo come trofeo. Una situazione che ha messo in crisi il protagonista di My Hero Academia, Deku, che stava scoppiando a piangere alla vista del suo eroe trattato in quel modo, e lo stesso vale per il resto del mondo. Ma l'esplosione sopraggiunta dalla cima della base volante ridà speranza: Katsuki Bakugo si è risvegliato.

My Hero Academia 404 riporterà Bakugo in scena. Il giovane sarà sicuramente protagonista di un breve flashback dove si renderà conto di essere tornato in vita, nonostante i pesanti colpi subiti da Shigaraki, e chissà se non ci sarà il modo di dire addio a Edgeshot. Tornando al presente, il ragazzo esplosivo deve tornare subito in campo. Il suo idolo e in pericolo ed è poco distante e proprio lui potrebbe cercare di trattenere All for One mentre Deku si occupa invece di Shigaraki. Bakugo ha infatti una potenza di fuoco tale da poter fare danni costanti al grande villain, il cui corpo sta continuando a diventare sempre più giovane e piccolo.

My Hero Academia arriverà domenica 22 ottobre su Manga Plus.