My Hero Academia 404: un ultimo lampo per la salvezza

Tutto sembrava ormai perduto. Il simbolo della pace e della libertà, All Might, un eroe giapponese in grado di abbagliare non soltanto il Giappone ma il mondo intero, di portare ispirazione e sicurezza, ormai sembrava caduto. E tutto questo per mano del villain più infame di My Hero Academia, il suo rivale di sempre, All for One.

Dopo aver visto la madre di All Might nei suoi ricordi, quelli che sembravano gli ultimi, c'è qualcosa che ha fatto cambiare il vento in My Hero Academia 404. Per l'eroe sembra giunto il momento profetizzato dal suo vecchio allievo Sir Nighteye, il mondo sta osservando la situazione dell'eroe tenuto tra le braccia di One for All, che lo sta per spezzare a metà con brutalità. C'è chi non si interessa dei problemi di altri paesi, c'è chi invece prega e sostiene questo simbolo di pace. E proprio in quel momento, un'esplosione distoglie l'attenzione: il ritorno di Bakugo in My Hero Academia, che subito si lancia dalla piattaforma usando le sue esplosioni.

Deku intuisce tutto e, dopo aver bloccato Shigaraki con il Black Whip, sfrutta la seconda marcia del Gear Shift per dare più spinta a Bakugo, lanciandolo verso All for One. In un attacco fulmineo ed esplosivo, con tutto il mondo che guarda e spera, Bakugo spezza le braccia di All for One e salva il suo idolo. Finalmente, anche lui è riuscito a fare qualcosa per All Might, come ha sempre sperato. E nelle pagine finali, Bakugo dichiara che vinceranno questa battaglia. Il vento è davvero cambiato in My Hero Academia?