My Hero Academia 404 sta per mostrare il vero potenziale del One for All: il cliffhanger

Il manga di My Hero Academia continua la sua corsa verso l'epilogo. Midoriya e i suoi compagni sono di fronte alla lotta più attesa dai fan della serie e mancano pochi capitoli per sapere chi l'avrà ufficialmente vinta. Dopo un salvataggio eccezionale, l'opera di Kohei Horikoshi potrebbe finalmente svelare il potenziale del One for All.

Anche se abbiamo visto, sia nell'anime che nel fumetto, quanto può essere micidiale il One for All. Nel momento in cui Midoriya ha appreso che, grazie al Quirk donatogli dal suo mentore, avrebbe potuto utilizzare le unicità dei precedenti possessori, è diventato sempre più forte. Tuttavia, ad oggi ancora non sappiamo quanto oltre può arrivare il suo potenziale al 100%.

Negli scorsi capitoli di My Hero Academia abbiamo assistito al salvataggio di Bakugo, entrato a sorpresa in scena nel numero 403 della serie. Anche se il giovane eroe è riuscito a "rubare" All Might dalle grinfie di All for One, è stato anche grazie a Deku se è riuscito nel suo intento.

Nel capitolo 404, grazie all'ausilio del quirk del secondo possessore, Deku ha dato uno slancio a Bakugo tale da riuscire a raggiungere il più potente dei villain e soccorrere All Might. Tuttavia, non è solo grazie al Gearshift se Midoriya è riuscito a essere utile in questa missione, ma anche per l'insieme di tutta l'energia presente nel suo corpo.

Lo stress del combattimento misto all'adrenalina della situazione hanno permesso a Deku di "fondere" tutti i Quirk che possiede grazie al One for All e utilizzarli come se fossero una singola unicità. Questo dovrebbe permettergli di usare il suo quirk al 100%. Come si evolverà adesso la situazione? Qui sono presenti gli spoiler del capitolo 405 di My Hero Academia.