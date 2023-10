My Hero Academia 404 spoiler e immagini: il suo ritorno

Di cose importanti durante la guerra ne sono successe tante, soprattutto ci sono state tante defezioni più o meno impattanti in entrambi gli schieramenti. Se i villain hanno dovuto fare a meno di Toga e Dabi, i protagonisti di My Hero Academia avevano addirittura salutato uno dei più importanti personaggi della serie: Katsuki Bakugo.

La morte di Bakugo è stata però seguita dal sacrificio di Edgeshot, che ha deciso di operare il ragazzo per riportarlo in vita. E l'operazione ha avuto successo, visti gli spoiler di My Hero Academia 404, del quale potete osservare le immagini in basso. Il capitolo si intitola "Noi ti amiamo, All Might!" e inizia con All Might che pensa alla previsioni di All for One, con tutto il mondo che osserva la scena. Ma basta poco per spazzare via la disperazione: Bakugo si risveglia e si lancia via dalla piattaforma della Yuei sfruttando la propulsione delle sue esplosioni, dirigendosi verso Deku.

Deku e Bakugo sono così riuniti a mezz'aria, con il primo che lancia il secondo in direzione di All for One. Il secondo utilizzatore del One for All avvisa che utilizzare ancora il Gear Shift lo farà stancare ancora di più, ma Deku non si fa problemi e lo sfrutta su Bakugo, che altrimenti non riuscirebbe a farcela in tempo, dato che i resti del One for All di All Might sono quasi svaniti. I ragazzi sono ancora in tempo e Bakugo parte alla carica con tutta la velocità possibile, mentre tutto il mondo sta guardando.

Con un solo colpo, Bakugo stacca le braccia ad All for One e salva All Might. Il ragazzo è pronto a vincere la più grande battaglia di My Hero Academia.