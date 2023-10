My Hero Academia 405, data di uscita e teorie: una sfida esplosiva

Gli scorsi capitoli sono stati dedicati a Ochako Uraraka e Shoto Todoroki, due pezzi grossi della 1-A. I due giovani ora versano in condizioni critiche, ma hanno vinto la loro battaglia, e non a caso sono stati posizionati al centro della nuova copertina di My Hero Academia volume 39. Insieme a loro, al centro, c'è All Might.

Senza più una grande forza fisica, senza soprattutto il suo quirk One for All che l'ha aiutato per decenni, All Might è dotato soltanto di una grande forza di volontà. È con questa - e con tanti di strumenti di supporto realizzati ad hoc - che ha provato a fermare All for One, il più grande cattivo di My Hero Academia. Senza fermarsi mai, sopportando il dolore e crogiolandosi nella sua voglia di aiutare gli altri, che gli causa tanta estasi, ha combattuto con onore, finendo però nelle grinfie nemiche, che voleva fare di lui un esempio. Ma non è ciò che succederà: Bakugo ha salvato All Might.

My Hero Academia 405 porterà Bakugo al centro dell'azione. Adesso che anche lui è in gioco, Izuku e gli altri eroi potranno tenere a bada i due super cattivi presenti nella zona. Tuttavia, Deku è molto stanco e Bakugo si è appena ripreso, senza contare che All Might è pressoché inerme. Le preghiere hanno funzionato, ma fino a che punto? Non è dato per ora saperlo, ma di certo Bakugo otterrà un trattamento di riguardo con un capitolo che lo riporterà in azione.

My Hero Academia 405 esordirà domenica 29 ottobre su Manga Plus alle ore 16:00.