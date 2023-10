My Hero Academia 405, da All Might a un giovane eroe: un passaggio di testimone

My Hero Academia continua a stupirci. Il manga sta per raggiungere sempre di più il suo epilogo finale: mancano pochi capitoli e scopriremo ufficialmente chi vincerà fra la società degli eroi e l'Unione dei Villain. La serie ha appena promesso il passaggio del testimone da All Might ad un giovane eroe, ma di chi si tratta?

Nel capitolo 405 di My Hero Academia Bakugo è rinato e vi abbiamo spiegato dettagliatamente com'è riuscito a tornare in vita. Il ragazzo era creduto morto dal pubblico, visto che era stato mostrato massacrato da Shigaraki Tomura più di un anno fa. Eppure, dopo un salvataggio quasi fallimentare, è successo l'inimmaginabile.

Grazie a Bakugo, All Might non è più in fin di vita e, per fortuna, l'ex eroe numero uno può continuare a vivere. Tuttavia, All for One non è ancora stato sconfitto ed è pronto a combattere e, se serve, utilizzare tutte le proprie forze per sconfiggere gli eroi.

Per questo motivo, il Simbolo della Pace attua la sua mossa finale, ispirata al nome da eroe del giovane Kacchan, "Great Explosion Murder God Dynamight". All Might spiega al ragazzo che, visto il suo stato attuale, può solo essere un semplice mentore, anche se vorrebbe trasmettergli molto alto. Questo basta per far sorridere Bakugo a 32 denti: finalmente anche questo ragazzo ha trovato il riconoscimento che tanto cercava dall'ex eroe numero uno. Adesso può finalmente prepararsi al più grande dei combattimenti nel migliore dei modi, in compagnia di Deku.

Cosa succederà d'ora in poi nel manga di Kohei Horikoshi? Sono disponibili la data e le teorie del capitolo 406 di My Hero Academia, ma attenzione agli spoiler!