My Hero Academia 405, il riassunto del capitolo: un boss esplosivo

L'era di All Might sembrava ormai giunta al termine. Il simbolo della pace di My Hero Academia aveva cercato di fermare All for One, o quantomeno di rallentarlo, e in buona parte ci era riuscito. Ma alla fine la malvagità e la forza del cattivo hanno avuto la meglio, e il peggio stava per arrivare, con la morte del più grande eroe del Giappone.

Ma Bakugo si è ripreso e ha salvato il suo eroe con un intervento in extremis, che ha visto anche la partecipazione di Izuku Midoriya. E così inizia My Hero Academia 405, con il mondo che osserva la situazione, mentre All Might invece si riprende. In un discorso nel suo subconscio, Toshinori rivede Sir Nighteye e ripensa al momento in cui doveva morire, capendo che era quello l'attimo previso dal suo ex allievo, ma che il combattere contro il destino alla fine l'ha visto uscirne vincitore, senza morire. Il mentore stavolta non morirà, con questo cliché lasciato ai fumetti.

Bakugo atterra su un palazzo insieme a All Might, ormai sano e salvo ma ancora immobile per gli effetti del quirk di Stain, mentre un Edgeshot piccolissimo ed esausto emerge dal corpo del ragazzo dopo avergli fatto sputare diverso sangue. Come spiega Edgeshot, in realtà Bakugo è sopravvissuto grazie al proprio quirk, grazie a una goccia di sudore che era finita nel suo sangue arrivando nel cuore ed esplodendo con una piccola scintilla, così da far riavviare tutto l'organismo. Tuttavia, Bakugo non è in condizioni di combattere, ma deve fare il possibile per aiutare Deku.

All Might gli dona l'ultimo strumento rimasto, un guanto esplosivo che ha chiamato proprio come lui, e con quello Bakugo si lancia nella sua ultima battaglia di My Hero Academia, diventando l'ostacolo più grande per All for One. Riuscirà a batterlo mentre Deku si occupa di Tomura Shigaraki?