My Hero Academia 405 rivela com'è resuscitato QUEL personaggio: ecco tutti i dettagli

Il manga di My Hero Academia continua a stupirci di capitolo in capitolo. I lettori non solo hanno potuto vedere diversi ritorni in scena, fra cui alcuni di estremamente attesi dai fan, ma anche alcuni nuovi modi per usare i quirk.

Negli ultimi giorni abbiamo visto Bakugo tornare sorprendentemente in scena in My Hero Academia. Ormai era creduto morto e, anche con un salvataggio d'eccezione fatto da Edgeshot, difficilmente sarebbe potuto tornare invita. E invece, è successo qualcosa di straordinario!

Nel capitolo 405 vengono forniti tutti i dettagli sul ritorno in vita di Bakugo. Anche se l'eroe professionista Edgeshot aveva fatto il possibile per "rattoppare" il ragazzo, cucendo ossa e tutto il resto del corpo, non c'erano speranze per cuore e polmoni.

In quel momento, Edgeshot aveva solo due possibilità, rinunciare oppure sacrificarsi completamente, donando tutta la sua energia vitale a Bakugo. Lì, è successo l'inimmaginabile: una goccia di sudore che scorreva nel flusso sanguigno di Kacchan lo ha aiutato a riportare in vita l'eroe.

Insomma, questa goccia di sudore ha fatto in modo che il quirk di Bakugo si attivasse, generando una scintilla. Questo salvataggio ha stupito davvero tutti, non solo per il ritorno in scena di uno dei personaggi più amati dai fan ma anche perché ha mostrato un nuovo modo in cui l'unicità di Kacchan può essere usata.

In questi ultimi capitoli è stato salvato anche un altro personaggio da una morte certa, ma non far morire All Might in My Hero Academia è stata davvero la scelta giusta? Secondo noi, il creatore del manga, Kohei Horikoshi, ha perso una grande opportunità e vi spieghiamo il perché.