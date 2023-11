My Hero Academia 405: il nuovo sfidante di All For One

Il capitolo 404 di My Hero Academia ha riportato in gioco QUEL personaggio con un salvataggio insperato e all'ultimo secondo. Toshinori Yagi è stato allontanato da All For One, che dovrà affrontare ora un nuovo avversario. Ma realmente l'ex Simbolo della Pace ha spezzato le catene di quel triste destino predetto da Nighteye?

Il capitolo 405 di My Hero Academia comincia con una conversazione carica di emotività tra All Might e Sir Nighteye. Si parla ancora della morte del Simbolo della Pace e di quel destino disastroso che incombe su di lui. Nighteye confermerà tuttavia che All Might è riuscito a cambiare il destino con le sue stesse mani, confermandosi un eroe fantastico. All Might è tuttavia convinto di aver fallito. Sarebbe dovuto morire per lasciare spazio alla generazione successiva. Tuttavia, anche gli eroi sono persone e anche loro meritano di essere salvati, concluderà Nighteye.

Tornati al presente, Bakugo lascia Toshinori Yagi al sicuro facendogli dono di un sorriso. Scopriamo poi che non è stato Edgeshot a salvare Bakugo dallo stato di morte in cui era finito. Sebbene Edgeshot abbia contribuito attivamente alla sua guarigione agendo dall'interno, Bakugo è stato graziato da un vero e proprio miracolo. Pare che il suo sudore abbia cominciato a circolare nei suoi vasi sanguigni, fino a provocare una mini esplosione nei pressi del cuore che ha riattivato il battito cardiaco.

Nel capitolo 405 di My Hero Academia, poi, All Might affida il suo gauntlet a Bakugo, il quale ha ora a disposizione una nuova arma vincente. È dunque tutto pronto per la battaglia finale contro All For One, traboccante di rabbia. Sarà Katsuki Bakugo il boss finale di All For One.