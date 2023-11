My Hero Academia 406: arriva la battuta più emozionante di Bakugo

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia si sono focalizzati sul ritorno a sorpresa di Bakugo. Agli albori del manga di My Hero Academia, abbiamo conosciuto questo giovane ragazzo come un bullo. Con il passare del tempo, grazie all'esperienza accumulato nella scuola Yuuei, è migliorato oltre che come eroe, anche dal punto di vista umano.

Attenzione, di seguito troverete numerosi spoiler circa gli ultimi avvenimenti di My Hero Academia.

Tutti credevano fosse morto durante uno scontro con Shigaraki Tomura, mentre invece Katsuki Bakugo è tornato a sorpresa negli ultimi numeri del manga per salvare All Might e l'intero Giappone dalla minaccia dei villain. Attraverso un'importante riflessione, il giovane eroe è riuscito a padroneggiare al meglio il suo quirk. Queste sono le parole del ragazzo che hanno stupito i lettori:

"L'ho capito. Sta tutto nel dolore. Il dolore, come il sudore che mi si concentra nei palmi, scorre in tutto il corpo e fa male. Anche il dolore, come il sudore, esplode. Ma cos'è che fa più male? Il dolore mi può aiutare a liberare le esplosioni secondarie!"

L'unicità di Kacchan, com'è stato già ampiamente dimostrato, era già estremamente potente. Adesso che sa come utilizzarlo al meglio delle sue capacità, è diventato una minaccia anche per il potente villain All for One. Il capitolo 407 di My Hero Academia si concentrerà proprio sulla storia di questo malvagio e com'è riuscito a diventare il più forte del Giappone.