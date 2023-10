My Hero Academia 406, data di uscita e teorie: un doppio scontro esplosivo

C'è sempre più disperazione tra gli eroi, che si sono ritrovati a dover affrontare un'ondata di villain incredibilmente ampia su ogni fronte. Tra mutanti, cloni di Twice, gli ufficiali della League of Villain e criminali di ogni tipo, in My Hero Academia la situazione sembrava davvero impossibile da recuperare.

Eppure, nonostante i continui ribaltamenti di fronte, gli eroi hanno messo a segno delle vittorie molto importanti. Uraraka ha battuto Toga, facendo sparire i cloni di Twice, mentre Dabi ha perso contro Shoto Todoroki, il quale è riuscito a evitare una gigantesca esplosione. Tutto però è propedeutico alla vittoria di Deku contro Shigaraki e All for One. Il malvagio di My Hero Academia vuole il One for All, ma prima deve occuparsi di Katsuki Bakugo.

My Hero Academia 406 vedrà All for One contro Bakugo? La battaglia è già iniziata dato che il ragazzo non ha perso neanche un secondo di tempo. Bakugo si è ripreso e subito si è lanciato nel combattimento, sfruttando anche il guanto di supporto datogli da All Might. Ormai il giovane eroe è deciso a salvare il proprio mentore e a diventare un hero degno di questo nome, aiutando anche Deku. Infatti, con Bakugo che si dedica ad All for One e lo tiene bloccato, il protagonista di My Hero Academia potrà occuparsi di gestire Tomura Shigaraki. Ci sarà quindi un doppio scontro a pochi metri di distanza, con le esplosioni di Bakugo da una parte e la forza di Deku dall'altra.

Riusciranno nel loro compito? My Hero Academia 406 uscirà domenica 12 novembre 2023 su Manga Plus saltando una settimana a causa di uno stop di Kohei Horikoshi.