My Hero Academia 406: lo scontro finale di Katsuki Bakugo

Finora, i villain hanno dato del filo da torcere agli eroi, in particolar modo quelli più deboli. Ma tutti si sono fatti valere, possibilmente con avversari alla loro portata. Invece, Katsuki Bakugo è stato impegnato per diverso tempo con Tomura Shigaraki, sicuramente il più temibile sul campo di battaglia di My Hero Academia.

Tuttavia, alcuni attacchi hanno portato a un esito inevitabile: Bakugo è morto. O meglio, lo è stato per un tempo non indifferente, ma è stato salvato sia dal quirk di Edgeshot che dal proprio. E così il ragazzo è tornato a combattere nonostante le ferite, per affiancare il suo amico Deku. E My Hero Academia 406 racconta proprio di questa lotta, con Bakugo ancora a mezz'aria mentre All for One è stato spedito dentro un edificio dal grande colpo esplosivo. Lady Nagant, All Might ed Edgeshot osservano la scena, con quest'ultimo che rammenta come il ragazzo stesse iniziando a muoversi più velocemente nelle fasi finali dello scontro con Shigaraki, forse perché ha capito qualcosa del proprio quirk.

All for One decide di lasciar perdere il ragazzo e di dirigersi verso Tomura, mentre quest'ultimo sta affrontando Deku che decide di attivare l'ultimo gear shift disponibile prima di bloccarsi. All for One si lancia all'attacco, ma viene raggiunto imprevedibilmente da Bakugo, che sfrutta il suo quirk in una maniera completamente inedita. I suoi genitori lo stanno guardando sorridere mentre il ragazzo dà il massimo, cosa che ricorda a All for One uno dei vecchi possessori del One for All, il secondo, Kudo. Bakugo colpisce il nemico con un'esplosione, presentandosi come Kacchan della famiglia Bakugo. La forza del colpo fa schiantare All for One, che decide di dedicarsi a lui: inizia Bakugo VS All for One in My Hero Academia.