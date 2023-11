My Hero Academia 406 spoiler e immagini: una gara di quirk esplosivi

Bakugo ha sfruttato l'ultimo pezzo dell'armatura di All Might per scatenare un attacco devastante, che è andato a segno con successo. Però la battaglia non è ancora finita, anzi: vediamo gli spoiler di My Hero Academia 406 con immagini.

Il capitolo 406 di My Hero Academia si intitola "Comprendi il tuo quirk" e parte con tutti i campi di battaglia che, in due pagine, rivisita i membri della classe 1-A e 1-B, affiancati da vari eroi professionisti, i quali stanno mettendo in sicurezza varie aree del paese, con tante vittorie e altre battaglie in corso. Si ritorna però alla battaglia cardine, quella di Bakugo VS All for One, con il ragazzo che stupisce All Might per la sua velocità, ma anche Shigaraki ne era rimasto impressionato durante il loro scontro, quindi probabilmente il ragazzo ha capito qualcosa in più sul suo quirk.

All for One è infastidito, ma dice che Bakugo lo ucciderà dopo, e inizia ad avviarsi verso Shigaraki. Tuttavia, in volo, viene ancora raggiunto da Bakugo, che lo affianca. Intanto, Deku inizia un monologo interno, cercando di capire come superare la combo di quirk di Shigaraki e il suo fisico superumano, dato che non ha molte altre carte da sfruttare. Utilizza di nuovo il Gear entrando in seconda marcia, l'ultima volta fattibile, e si vede una doppia tavola con Shigaraki VS Deku e All for One VS Bakugo. I genitori di Bakugo lo osservano in TV, mentre il ragazzo lancia un poderoso attacco esplosivo che scaglia via il super cattivo.

In My Hero Academia è il momento dello scontro tra Bakugo e All for One, e nessuno dei due può distogliere lo sguardo dall'avversario.