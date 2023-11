My Hero Academia 406, l'uomo più odiato da All For One: il risentimento verso One For All

Sono tempi duri per All For One, che in questa saga finale ha visto più e più volte il suo piano andare in fumi a causa dell'intervento di eroi intrepidi. Nessuno di quelli affrontati finora, nemmeno All Might, gli hanno però causato così tanta rabbia in corpo come il nome emerso in My Hero Academia 406. D'ora in avanti occhio agli spoiler!

Tornato indietro da uno stato di morte confermato ufficialmente da Edgeshot, Katsuki Bakugo è diventato il nemico numero uno di All For One. Il Re del Male, tuttavia, questa volta non è disposto a combattere e a perdere ulteriore tempo. Diversamente dalle insidie che potevano provocargli Endeavor e Dark Shadow, o dalla questione personale con All Might, Kacchan è per lui poco più di un insetto fastidioso. Ciò, tuttavia, con lo scorrere delle pagine cambia radicalmente.

Rapidamente, Bakugo comprende i poteri del risveglio del suo Quirk. Inoltre, sfrutta il dolore lancinante che pervade il suo corpo per spingersi oltre i suoi limiti. Le sue abilità continuano a evolversi a livelli senza precedenti, tanto che uno sbalordito All For One lo scambia per una sua vecchia conoscenza.

Inseguito da Kacchan, All For One si lascia andare ai ricordi. In passato, ben prima di All Might, c'era un uomo che odiava più di ogni altra cosa. Colui che per primo si oppose al suo dominio oscuro e colui che secondo il suo pensiero uccise il suo fratellino. Parliamo di Kudo, la seconda vestigia di One For All di cui scopriamo il nome in My Hero Academia 406.

Ad All For One, il giovane Bakugo ricorda terribilmente Kudo. Non solo i due hanno un aspetto praticamente identico, forse a causa di un legame di parentela ancora sconosciuto, ma anche e soprattutto a causa del fastidio che gli provocano sin dentro le viscere. Il risentimento e l'odio provati verso la seconda vestigia di OFA, porteranno All For One a scontrarsi con Katsuki Bakugo.