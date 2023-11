My Hero Academia 407, data di uscita e teorie: è il momento di Bakugo e Deku

Ci è voluto tanto tempo, ma alla fine Katsuki Bakugo è tornato. E non l'ha fatto di certo in modo poco appariscente, bensì prepotente come suo solito, ma con un'efficacia assoluta. E adesso My Hero Academia lo rimette al centro, riportandolo sul campo di battaglia nonostante ferite e dolori.

E così, Bakugo si è lanciato contro All for One per occuparsene. Dopo una breve indecisione, il villain ha deciso di lottare contro il ragazzino a causa dei ricordi del secondo possessore del One for All, che gli ricorda molto proprio Bakugo. Adesso che anche il signore del male è concentrato sul suo avversario, ha davvero inizia uno scontro 2 VS 2.

Il capitolo 407 di My Hero Academia si concentrerà su Deku e Bakugo? I due eroi sono tornati protagonisti insieme, con due scontri diversi ma a breve distanza. Si tratta a tutti gli effetti di una doppia battaglia, dato che Bakugo deve allontanare All for One da Deku, mentre quest'ultimo deve tenere a bada Shigaraki tentando di eliminarlo con l'ultimo Gear Shift. Altrimenti, il protagonista si troverà in guai molto grossi a cui difficilmente potrà porre rimedio. Per il momento, il combattimento sembra in parità, quindi molto lo farà anche il contributo di Bakugo una volta che All for One verrà tolto dai giochi.

C'è però ancora il punto di domanda sulla situazione di Eraserhead e Present Mic, che devono occuparsi di un Kurogiri che ha la personalità spezzata in due. Che ci sia un accenno alla loro situazione nel prossimo capitolo? My Hero Academia 407 uscirà il 19 novembre 2024 su Manga Plus.