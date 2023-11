My Hero Academia 407: la nascita di All For One

Mentre in secondo piano Izuku Midoriya continua a battersi contro Tomura Shigaraki, tentando di non farsi rubare One For All e di salvare l'avversario, la Guerra Finale di My Hero Academia sta puntando i riflettori sulla figura enigmatica e malvagia di All For One. D'ora in avanti l'articolo procederà con gli spoiler sul capitolo 407.

Nel capitolo 406 di My Hero Academia è cominciato lo scontro finale di Bakugo, che una volta compreso il risveglio del suo Quirk è riuscito a insidiare il nemico. Per All For One Kacchan è poco più di un sassolino sulla sua strada, ma improvvisamente il fastidio e l'irritazione crescono a dismisura. Il motivo risiede nella somiglianza con Kudo, l'uomo che più tra tutti All For One odia.

Il capitolo 407 di My Hero Academia si sposta nel passato, mostrando una donna senza tetto, incinta e ammalata di una misteriosa infezione. Questa si rivelerà essere la madre di All For One e One For All, a cui darà luce sulla riva di un fiume per poi morire. Yoichi era debole e piccolo, mentre AFO era più grande e già dotato della sua unicità.

Solamente un anno dopo nacque in Cina il bambino luminoso che all'inizio della serie ci viene detto essere il primo possessore di un Quirk. Nacque dunque il movimento estremista anti-meta abilità, ma quando questi si avvicinarono ad AFO vennero tutti uccisi. Durante questo sterminio, Yoichi provò a opporsi al fratello, ma sfinì solamente per essere preso a calci.

In My Hero Academia 407 viene rivelato che sin dal momento in cui è nato, All For One ha creduto che il mondo gli appartenesse. Ancora nel grembo, fu infatti lui la causa della morte della madre e della debolezza di Yoichi.

Tempo dopo, Yoichi cominciò a leggere un fumetto chiamato Captain Hero, quello che ispirò AFO a diventare il Demon Lord. Nonostante sapesse ciò di cui era capace, Yoichi pensava che in suo fratello ci fosse del buono. All For One gli teneva infatti la mano quando erano neonati.

Tre anni dopo, il bambino luminoso cominciò a raccogliere seguaci. Geloso, All For One lo uccise e gli rubò il potere. Il suo obiettivo era quello di replicare la storia di Captain Hero, ossia regnare attraverso il dolore proprio come il nemico del fumetto. Il panel finale di My Hero Academia 407 mostra Yoichi fuggire al fianco di Kudo. Ciò, provocò una rabbia immensa in All For One, che tagliò la mano di suo fratello per impedirgli di scappare.