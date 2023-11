My Hero Academia 407, le orribili origini di All for One, il Re del Male

Anche se conosciamo All for One dagli albori di My Hero Academia, non abbiamo mai visto la sua backstory... completa, o almeno, fino ad ora. L'autore Kohei Horikoshi ha finalmente svelato, nel capitolo 407 del suo manga, il passato di questo villain. Se non avete letto questo nuovo numero, attenzione agli spoiler!

Per molti anni ci è stato raccontato che la prima manifestazione dei Quirk sarebbe stata quella di un "bambino luminescente" che ora sappiamo essere nato, un anno dopo All for One. Sappiamo inoltre che tra i primi ad usare un quirk potentissimo e terrificante ci sono stati All for One ed il suo gemello Yoichi.

Recentemente però si è scoperto che prima di loro un altro quirk era apparso, ed apparteneva alla madre dei due ragazzi, una donna senzatetto dotata di un particolare corno sul braccio sinistro. In realtà proprio questo corno sarebbe la prima prima manifestazione di un quirk nel mondo di My Hero Accademia. Alla luce di queste informazioni è sensato iniziare a pensare che non sappiamo bene quale sia stato il primo quirk ad apparire, e che anche quanto rivelato fin qui sia solo parziale.



In ogni caso, in questo capitolo si racconta la terrificante origin story di Alla For One: la madre, che non sapeva di essere incinta, morì subito dopo il parto. Questo perché già nel suo grembo, All For One aveva iniziato a rubarle linfa vitale in eccesso, togliendo anche il nutrimento necessario al povero fratello gemello Yoichi, motivo per cui egli nacque e restò sempre cagionevole di salute.

Dopo il parto la donna morì quasi immediatamente, e questo fu l'inizio del regno di dolore del Re del Male. Il piccolo "rubò" il quirk di sua madre prima che lei morisse, utilizzando per la prima volta la sua potente unicità, quella che al giorno d'oggi All Might e tutti gli altri eroi professionisti temono particolarmente.

Crescendo All for One ha prima aumentato il suo potere succhiando linfa vitale da innumerevoli innocenti, e dopo, assorbendo anche i quirk più potenti, che via via iniziavano ad apparire nel mondo.

Tutto questo trascinando con sé anche il povero Yoichi, dotato di un cuore d'oro, da vero eroe.



Questo capitolo è stato incredibilmente interessante, e doloroso, ma alcuni lettori hanno criticato il lavoro di Kohei Horikoshi per My Hero Academia 407 per dei panel incompleti.