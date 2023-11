My Hero Academia 407 segna la pagina più oscura del manga

My Hero Academia comincia come un manga allegro e colorato, ma è chiaro che ormai da diverso tempo la storia sia cambiata. La fine del Simbolo della Pace e le seguenti guerre contro i Villain hanno trasfromato l'opera. Quello di Kohei Horikoshi è ormai un manga dark shonen, come dimostra perfettamente l'ultimo, terrificante capitolo.

Se non siete al passo con la pubblicazione, prestate attenzione! Spoiler in arrivo su My Hero Academia 407!

Strada facendo, Kohei Horikoshi ha raggiunto la piena maturità. My Hero Academia è uno dei migliori shonen in circolazione e lo è effettivamente diventato da quando le atmosfere sono diventate più oscure e tese. Sebbene l'autore non abbia ancora ucciso alcun personaggio importante, scegliendo sempre la via del salvataggio in extremis, non sono mancate le scene violente e crude. Ma prima d'ora niente è stato come il capitolo 407 My Hero Academia.

Attraverso quella che al momento è l'ultima pubblicazione dell'opera l'autore ci racconta la tragica storia della nascita dei gemelli All For One e One For All. Venuti al mondo ancor prima del bambino luminescente, colui che si riteneva essere il primo bambino con un Quirk nell'universo di My Hero Academia, All For One nacque con la consapevolezza di essere il padrone del mondo e che tutto gli fosse dovuto.

Figlio di padre sconosciuto a causa della professione della madre, che non si rese conto della gravidanza quasi fino all'ultimo, ancor prima di mettere piede al mondo All For One compì i suoi primi atti malvagi. Nel grembo di sua madre ne prosciugò la linfa vitale fino a ucciderla, appropriandosi persino dei nutrimenti che spettavano a Yoichi.

Il primo pluriomicidio venne commesso quando All For One era appena un bambino, sfruttando proprio il Quirk rubato a sua madre. Solamente in seguito, a causa del fumetto amato da suo fratello minore, All For One decise di diventare il Re del Male. Se gli eroi sono costretti a vivere una vita difficile e di solitudine, i villain possono invece regnare sul mondo grazie al terrore.