My Hero Academia 407 spoiler e immagini: il vero passato di All for One

Nel manga di My Hero Academia, i giovani eroi stanno affrontando quella che potrebbe essere la loro battaglia più ardua. Siamo molto vicini al finale di serie, ma la guerra fra eroi e villain non è ancora finita. Cosa accadrà nel capitolo 407, in uscita questa domenica? Ecco tutti gli spoiler.

Il capitolo 406 di My Hero Academia s'intitola "Paranormal Orphan" e si apre con un flashback della vita del potente All for One. In queste prime tavole viene mostrata una donna povera incinta, dotata di uno strano corno sul braccio sinistro. Diede alla luce due gemelli, ma morì poco dopo. Lo stesso corno citato precedentemente scomparve nello stesso momento in cui la donna perse la vita. Successivamente, veniamo a sapere che uno dei due bambini è proprio il potente villain All for One.

Un anno dopo, scopriamo che il "bambino luminescente" nato in Cina ha appena dato vita ai quirk. Le unicità hanno cominciato a manifestarsi non solo nei neonati ma anche in tutti i bambini pre-adolescenti: così, fra gli uomini, è nato il caos per paura di questi poteri. Da questo comprendiamo anche che All for One non era il bambino luminescente come molte teorie di My Hero Academia affermavano.

Diversi anni dopo, un gruppo estremista di anti-quirk trova, per puro caso, il piccolo All for One. Anche se provano pena per l'orfano, decidono di non prenderlo con sé per paura che possa essere "infetto". Infine, AFO manifesta per la prima volta la sua unicità, uccidendo questi passanti con il suo quirk a "spuntoni". In effetti, veniamo a sapere che il corno che presentava sul braccio la madre di lui era in realtà la prima manifestazione di un'unicità e il piccolo AFO gliel'ha rubata prima che morisse.

Il capitolo in questione permette di comprendere anche il motivo per cui Yoichi, fratello di All for One è nato debole e senza forze. Il motivo è legato ad AFO che ha rubato tutti i nutrienti di sua madre, rendendo il piccolo Yoichi piccolo e debole. Con il tempo, Yoichi e All for One diventano sempre più grandi, ma mentre il primo è dotato di un cuore d'oro, il secondo è decisamente più malizioso. Intanto, anche il bambino luminescente è cresciuto ed è diventato un eroe con più di 10 milioni di sostenitori. Il capitolo si chiude delle tavole confuse, che mostrano i ricordi del potente villain e che vi lasciamo in calce all'articolo.