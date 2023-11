My Hero Academia 407, la storia dei Quirk stravolta da nuove rivelazioni

Dagli albori di My Hero Academia abbiamo sempre saputo che l'avvento delle unicità nell'universo del manga risale alla nascita del "bambino luminescente", un neonato dotato di una luce straordinaria. Il capitolo 407 della serie ha aggiunto nuovi dettagli su questa storia. Attenzione agli spoiler se non avete ancora letto questo nuovo numero.

La tradizione del manga di My Hero Academia ci racconta che il "bambino luminescente" è stato il primo possessore di un quirk e che, dopo questa nascita, man mano tanti altri bimbi del mondo cominciarono a palesare delle unicità, raggiungendo l'80% della popolazione mondiale. Molti fan davano per certo che All for One fosse il bambino luminescente della storia di My Hero Academia ma, alla fine, questa teoria è stata smentita.

Nel capitolo 407 di questo manga, si viene a sapere che All for One e suo fratello gemello Yoichi sono nati un anno prima del bambino luminescente e che, in realtà, quello che noi conosciamo come il villain più potente di MHA è stato il primo vero utilizzatore di un quirk.

Il motivo per cui il bambino luminescente è stato considerato il "primo possessore di un quirk" è stato per la sua natura brillante nel vero senso della parola. Mentre All for One e Yoichi, di umili origini, sono rimasti sempre nell'ombra in tutti quegli anni, il famoso neonato luminoso, una volta cresciuto, è riuscito ad attirare l'attenzione del pubblico, diventando così il primo supereroe del mondo di My Hero Academia raccogliendo numerosi seguaci.

All for One ha sempre odiato il bambino luminescente per essersi spacciato come il primo possessore di un quirk (anche se non egli poteva sapere di non essere stato effettivamente il primo della storia). Per questo motivo, una volta che il neonato è diventato un leader adulto, il noto villain gli rubò il quirk e lo uccise.