MY HERO ACADEMIA 408: la disperata battaglia di un eroe raggiunge il climax

I capitoli recenti di My Hero Academia hanno messo in scena una lotta disperata tra uno dei protagonisti e il villain di sempre, All For One. Mentre ci avviciniamo al culmine di questo scontro con il capitolo 408, vi avvisiamo che seguiranno spoiler sugli ultimissimi avvenimenti del manga.

Ci troviamo ormai nelle battute conclusive della grande opera di Kohei Horikoshi e questa volta i protagonisti della narrazione sono Katsuki Bakugo e All For One.

Come sappiamo dal capitolo 404, il giovane eroe è riuscito nel salvataggio di All Might da morte certa e poi si è scagliato contro il nemico più forte di tutti. Nel frattempo, sembra sia rimasto soltanto Deku in piedi per combattere contro l'allievo di All For One, Shigaraki Tomura.

La battaglia spinge All For One a giocarsi tutte le sue carte, grazie ad una provocazione di Bakugo che ricorda all'avversario la sua nemesi, Kudo. Il secondo proprietario del One For All è infatti approfondito in questo capitolo tramite un interessante flashback che smentisce la teoria di una possibile parentela con Bakugo.

"Ereditando" da Kudo il temperamento e la forza d'animo, Bakugo costringe All For One ad utilizzare la sua tecnica finale: "Omni Factor Unleash: All For One Goal". L'eroe esplosivo si trova a dover fronteggiare dunque un'enorme massa di energia che sembra essere letale, tanto da far ammettere a Bakugo che ci sono poche speranze di sopravvivervi.

Bakugo forse uscirà di scena, ma combattendo fino all'ultimo respiro per obbligare All For One a tornare bambino, una volta esaurite le forze.

Cosa ne pensate di questo scontro? Ha chance "Kacchan" di sopravvivere a questa mossa terrificante? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.