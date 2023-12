My Hero Academia 408: perché Deku allontanò i suoi amici? Abbiamo una spiegazione

L'arco narrativo finale del manga di My Hero Academia continua a stupire i lettori. Questa volta, un particolare del capitolo 408 ha spiegato il motivo per cui, nella saga del Dark Deku, Midoriya Izuku ha deciso di allontanarsi dai propri amici e quanto avesse ragione in quella scelta. Occhio agli spoiler sugli ultimi numeri di My Hero Academia!

Il capitolo 408 di My Hero Academia ha approfondito il personaggio di Kudo. Il ragazzo è stato il secondo possessore del Quirk One For All, datogli da Yoichi, fratello di All for One. Quest'ultimo odiava così tanto Kudo che ha fatto di tutto per rendere la sua vita un vero inferno: "La linea di sangue di Kudo è morta! Senza lasciare nulla al caso, ho persino eliminato ogni donna e bambino a cui era stato vicino", dichiara il potente villain in una delle pagine del manga.

Tornando a parlare dell'arco narrativo di Dark Deku, che gli spettatori hanno potuto guardare nella sesta stagione di My Hero Academia, la decisione di Midoriya di lasciare i dormitori della Yuei e agire come Vigilante per allontanarsi dai suoi amici e insegnanti non è stata capita da molti lettori. Questa singolare scelta sembrava in contrasto con la sua natura altruista.

In realtà, alla luce delle affermazioni di All for One, molto probabilmente Deku aveva più che ragione nella sua scelta di allontanarsi dai suoi amici. Il temibile villain ha sistematicamente eliminato chiunque fosse legato ai possessori del One For All: allontanarsi dai suoi affetti più cari, insomma, rappresentava una mossa prudente per Midoriya, evitando che diventassero facili bersagli per i malvagi.