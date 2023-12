My Hero Academia 408: smentita completamente la teoria più popolare su Bakugo

My Hero Academia è una delle serie contemporanee più popolari al mondo. Nel corso degli anni, i fan hanno proposto numerose teorie sui personaggi, molte delle quali si sono rivelate corrette. Tuttavia, una delle teorie più diffuse è stata recentemente smentita dal capitolo 408 del manga. Attenzione, verranno fatti spoiler da qui in avanti.

La teoria in questione sostieneva che Bakugo Katsuki, l'hero compagno di classe di Deku, fosse in qualche modo imparentato con il secondo possessore del One For All, Kudo. I due personaggi condividono infatti alcune somiglianze fisiche e caratteriali, come gli occhi di colore rosso fuoco o il loro spirito competitivo.

Nel capitolo 408, All For One, uno dei cinque villain migliori di My Hero Academia, rivela attraverso un flashback che la teoria è sbagliata. Egli afferma che tutti i parenti di Kudo sono morti, compresi i suoi figli e nipoti, per questo è impossibile che Bakugo possa condividere con il secondo possessore dell'One For All un legame di sangue.

La somiglianza tra Bakugo e Kudo potrebbe essere spiegata piuttosto da un destino comune che lega i due personaggi. Bakugo rappresenterebbe una nuova incarnazione dello spirito di Kudo, un eroe che ha combattuto per la giustizia contro il male. Inoltre, il secondo possessore dell'One For All è stato capace di liberare il fratello del villain dal suo giogo, permettendo al One For All di continuare a esistere. Questo ha portato All For One a odiare Kudo più di ogni altro essere umano.

Per quanto riguarda l'anime, è stato annunciato su Cruchyroll un episodio OVA di My Hero Academia. Attualmente, la serie ha terminato la sua sesta stagione ma è da ritenersi sicura un'uscita di My Hero Academia 7 nel 2024.