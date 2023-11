My Hero Academia 408 spoiler, immagini e uscita: l'attacco di All for One

In vista dell'uscita del capitolo 408 di My Hero Academia sono state pubblicate alcune immagini ed novità. Per questo motivo, se non avete letto il manga di Kohei Horikoshi oppure non volete spoiler sul capitolo 408 di MHA, da qui in avanti, attenzione!

Lo scorso capitolo si è concentrato sul passato oscuro di All for One di My Hero Academia. Abbiamo scoperto che egli è nato prima del famoso "bambino luminescente" e che, in realtà, è stato lui il primo utilizzatore di un quirk (ma non il primo possessore). Questo ha fatto crescere in lui un rancore crescente nei confronti del neonato luminoso, ritenuto un simbolo positivo dei nuovi nati con i quirk, e nei confronti della società che lo aveva idolatrato.

Al contrario, il suo gemello Yoichi, possessore del One for All, era un'anima buona in un corpo estremamente malato, questo l'ha portato ad essere sempre succube del malvagio fratello. Seguendo questo link trovate le immagini del capitolo 408 di My Hero Academia.

Come viene mostrato da questi panel in anteprima, l'attenzione sarà concentrata ancora sul passato di All for One e di Yoichi. Ci sono tavole che riproducono il momento in cui All Might lo colpisce ferendolo gravemente, o di quando il villan uccide il fratello Yoichi, o ancora lo scontro di All for One con Kudou.

Le tavole finali sembrano tornare poi al presente della storia, durante il combattimento contro Deku, Bakugo e All Might, in cui vedremo il villain sferrare un colpo incredibile carico di tutti i quirk in suo possesso e che ha rubato per un ultimo grande attacco.



Cosa succederà adesso? Vi ricordiamo che il capitolo 408 di My Hero Academia uscirà domenica 3 dicembre sull'app MangaPlus in lingua inglese. Vi lasciamo tutti gli spoiler del capitolo 408 di My Hero Academia.