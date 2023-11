My Hero Academia 408, uscita e teorie: si torna a combattere nel presente?

Il manga di My Hero Academia sta per tornare sulle pagine del Weekly Shonen Jump, ma cosa ci attende adesso? Ecco cosa sappiamo sull'uscita del capitolo 408 e tutto quello che potremmo vedere. Di seguito troverete numerosi spoiler sugli avvenimenti dei recenti numeri del manga, per cui fate attenzione!

Nello scorso capitolo My Hero Academia ha ripercorso il passato di All for One e parte della storia di Yoichi, il fratello gemello del potente villain e primo possessore del One for All. Abbiamo scoperto che il bambino luminescente non è stato il primo vero utilizzatore di un quirk come abbiamo sempre saputo, ma lo è stato proprio All for One.

La nascita di questi due gemelli è datata un anno prima della comparsa del bambino luminescente in Cina. Loro madre, una donna senzatetto, era dotata di un particolare corno sul braccio, che non era altro che la primissima manifestazione di un'unicità. Durante la gravidanza, un piccolo All for One ha completamente prosciugato la linfa vitale di sua madre, rubando il nutrimento a lei e al povero Yoichi, motivo per cui quest'ultimo è stato sempre cagionevole di salute.

Appena partoriti i due gemelli, la donna morì e fu così che un All for One neonato le "rubò" il quirk. Crescendo il bambino diventò sempre più malvagio e violento, rubando le unicità di tutte le altre persone che incontrava per la propria strada. Al contrario, Yoichi cominciò a sviluppare sin dalla tenera età una personalità buona e pacata.



Al termine del capitolo 407 viene mostrato un breve ricordo di All for One, in cui appare Yoichi passare la sua unicità a Kudo, colui che attualmente conosciamo come il secondo possessore del One for All. Per fermare suo fratello, il noto villain lo uccide (apparentemente) tagliandogli la mano.

Anche se al termine di questo numero il destino di Yoichi non viene spiegato, né sappiamo che ruolo abbia avuto Kudo nel passato di All for One, My Hero Academia potrebbe tornare a mostrare il combattimento del Re del Male contro Bakugo e Deku. Secondo alcune teorie, il villain potrebbe avventarsi sui due giovani eroi per ucciderli.

Il capitolo 408 di My Hero Academia uscirà ufficialmente lunedì 4 dicembre 2023 alle 12:00 JST sull'applicazione Manga Plus in lingua inglese. Dato il fuso orario, per noi italiani uscirà il 3 dicembre alle ore 16:00.