My Hero Academia 409: data d'uscita e teorie di un capitolo fondamentale

Nell’atto finale di My Hero Academia Horikoshi è riuscito a stupire ancora i fan ponendo Bakugo nuovamente in pericolo nelle tavole conclusive del capitolo 408, ma stavolta il ragazzo sembra avere una volontà incrollabile, ereditata da un grande personaggio del passato. Da qui in avanti attenzioni agli spoiler sull'ultima saga della serie.

Il sorprendente e inatteso scontro tra Bakugo e All For One ha preso forma in alcune scene diventate già memorabili, e Horikoshi ha voluto lasciare i lettori col fiato sospeso mostrando la mossa finale dell’antagonista, l’Omni-Factor Unleash: All For One Goal, un gigantesco agglomerato di tutti i Quirk assorbiti, composto da mostruosità di ogni tipo e dal quale Bakugo non sembra poter fuggire in alcun modo.

Per questo possiamo supporre che nel capitolo 409 di My Hero Academia, in arrivo domenica 10 dicembre 2023 alle ore 16 su MangaPlus, vedremo l’epilogo dello scontro tra un giovane e coraggioso Hero e uno dei peggiori Villain della storia dell’umanità. È anche molto probabile che uno dei due muoia, considerata la pericolosità del colpo preparato da All For One e dai suoi dubbi sulla riuscita del suo piano di fronte alla volontà di Bakugo, che in qualche modo gli ricorda quella di Kudo, secondo possessore del One For All.

Horikoshi ha già salvato Bakugo da morte certa una volta, e non sappiamo se anche stavolta il giovane Dynamight possa uscire illeso dal confronto, nonostante i consigli urlati da All Might negli istanti prima dell’impatto col colpo di All For One. In ogni caso, se Bakugo riuscirà a scatenare uno dei suoi attacchi per contrastare l’Omni-Factor è molto probabile che tutti vengano investiti da un’enorme esplosione.

Eliminare definitivamente All For One lascerebbe poi via libera allo scontro decisivo tra Midoriya e Shigaraki, e renderebbe a tutti gli effetti Bakugo il miglior Hero tra i più giovani della Yuei, subito dopo il protagonista. Prima di lasciarci, ecco la classifica di tutte le vestigia di One For All, in ordine di potenza, e un’analisi dedicata all’influenza dei comics americani su My Hero Academia, in particolare sull’atto finale dell’opera di Kohei Horikoshi.