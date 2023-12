My Hero Academia 409: la definitiva esplosione di un Quirk

L'Atto Finale di My Hero Academia ha risolto diversi dei suoi campi di battaglia. Ci sono ormai solamente due scontri accesi, i due più importanti che andranno a decidere il futuro della Hero Society giapponese e del mondo intero. Il male assoluto trionferà, oppure i giovani eroi dello Yuei riusciranno a salvare la nazione?

Attenzione, non proseguite! Da questo momento in poi ci saranno importanti spoiler su My Hero Academia 409, la cui uscita è prevista ufficialmente per domenica 10 dicembre 2023.

My Hero Academia 408 ha smentito una delle teorie più comuni su Bakugo, ma terminato il flashback su quello che avrebbe dovuto essere un suo lontano parente, il giovane Kacchan è pronto a tornare a combattere.

Come si poteva evincere dagli spoiler di My Hero Academia 409 il capitolo è tutto per Bakugo, di cui ammiriamo il momento della nascita. Bakugo riesce a bloccare la mossa finale di All For One con una gigantesca esplosione e poi anche a fermare il brutale corpo ormai mutato del villain attraverso un Howitzer Impact.

Stanco delle chiacchiere del nemico e deciso a raggiungere Deku con la forza del suo solo Quirk, Kacchan infligge ad All For One quello che sembra essere il colpo fatale e decisivo. A poco a poco, i danni inflitti da tutti gli eroi sembrano aver messo K.O. il re del male. Bakugo sembra aver trionfato, anche se conscio che ciò non sarebbe stato possibile senza il contributo dei suoi compagni. La prossima settimana My Hero Academia sarà in pausa!