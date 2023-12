My Hero Academia 409 dà giustizia a Bakugo: è il miglior scontro del manga?

Finalmente il manga di My Hero Academia ha mostrato tutto il potenziale di Katsuki Bakugo. Il suo percorso da bullo a eroe (quasi) professionista è stato emozionante e adesso, durante la Saga Finale del manga, proprio Bakugo ha finalmente avuto un momento per brillare al meglio.Attenzione agli spoiler sul capitolo 409 di My Hero Academia!

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia, Katsuki Bakugo è tornato a sorpresa dopo essere quasi morto durante il combattimento contro Shigaraki Tomura. E' stato salvato dall'eroe professionista Edgeshot e, nonostante le sue condizioni non gli permettessero di tornare sul campo di battaglia come se nulla fosse, si è comunque schierato dalla parte di Midoriya e All Might per sconfiggere All for One.

In una battaglia aerea contro All For One, quest'ultimo ha sferrato il potentissimo "Omni-Factor Unleash: All For One Goal". Questo attacco prevede l'utilizzo di tutti i quirk che il temibile villain ha rubato nel corso degli anni, provocando un'esplosione non indifferente che ha distrutto gran parte dei palazzi sulla scena.

Molto probabilmente, l'attacco avrebbe colpito anche Bakugo se solo lui non avesse utilizzato il suo quirk con tutte le proprie forze. Il giovane eroe è riuscito a parare l'attacco finale del Re del Male e a danneggiare il villain utilizzando in un modo mai visto prima il suo "Explosion". È proprio grazie alle esplosioni a raffica lanciate da Bakugo, infatti, che All for One viene sconfitto in My Hero Academia.