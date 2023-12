My Hero Academia 409, spoiler e immagini: cosa è successo a Bakugo?

Sono state pubblicate le prime immagini del capitolo 409 del manga di My Hero Academia, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. Diamo insieme uno sguardo a cosa succederà ai nostri eroi preferiti nel prossimo numero, in uscita domenica 10 dicembre. Come sempre, fate attenzione agli spoiler della saga finale di My Hero Academia!

Negli scorsi capitoli, abbiamo percorso le origini del potente All for One. Sin da bambino, questo villain aspirava a controllare il mondo intero. Per questo motivo, il suo obiettivo è ora quello di sconfiggere chiunque si intrometta nei suoi piani malvagi. Nel presente della storia di My Hero Academia, il supercattivo sta lottando contro All Might e contro i due giovani eroi Deku e Bakugo.

Per sconfiggere Bakugo Katsuki, in My Hero Academia 408 All fo One ha deciso di sferrare un attacco estremamente potente, che potrebbe mettere in pericolo non solo il ragazzo ma anche tutto ciò che lo circonda. Dopo il cliffhanger conclusivo del capitolo 408, che ha mostrato Bakugo venir quasi spazzato dall'"Omni-Factor Unleash: All For One Goal", i lettori aspettano con ansia di sapere il suo destino.

Le prime immagini del capitolo 409 del manga di Kohei Horikoshi, disponibili in calce a questa, potrebbero finalmente svelarci cosa succederà a Bakugo in My Hero Academia. A quanto pare, il giovane eroe ha deciso di rispondere all'attacco di All for One colpendolo a sua volta con una raffica di esplosioni mai vista prima. Lo scontro finale di My Hero Academia sta entrando nel vivo!