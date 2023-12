My Hero Academia 409, QUEL villain è stato davvero sconfitto? Ecco la spiegazione

Nel capitolo 409 del manga di My Hero Academia abbiamo visto che QUEL villain ha subito un duro contraccolpo dopo aver scagliato la sua mossa più devastante e che, inoltre, è stato attaccato da un potente eroe. Secondo i fan, il supercattivo potrebbe essere stato finalmente sconfitto. Ma sarà davvero così? Attenzione agli spoiler sulla Saga Finale di My Hero Academia.

Dopo un lungo flashback sulla storia di All for One, che ha percorso il passato del villain come mai è stato fatto prima d'ora, il capitolo 409 di My Hero Academia si è concentrato sulla battaglia fra AFO e Bakugo. In particolar modo, il giovane eroe ha sferrato una mossa eccezionale contro il nemico, utilizzando tutte le proprie forze per mandarla a segno.

Ma cos'è successo ad All for One nel capitolo 409 di My Hero Academia? Per sconfiggere Bakugo, All Might e Deku, il villain ha utilizzato la sua mossa più forte, chiamata "Omni-Factor Unleash: All For One Goal".

Per riuscire a sopportare tutti i colpi ricevuti dai suoi nemici, AFO ha utilizzato il quirk della piccola Eri, chiamato "Rewind". Questa unicità gli permette di ringiovanire, e di conseguenza di diventare sempre più abile e forte, ogni volta che subisce un colpo. Tuttavia, questo potere ha un effetto collaterale: un uso eccessivo può portare chi lo utilizza a ringiovanire fino a cessare di esistere.

Dunque, come ipotizza anche All Might in una delle pagine del capitolo 409, il potente attacco di All for One lo porterà a subire un duro contraccolpo e potrebbe così tornare ad essere un bambino. Per comprendere al meglio il destino di AFO, dovremmo aspettare l'uscita del capitolo 410 di My Hero Academia.