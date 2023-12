My Hero Academia 410, QUEL prezioso Quirk è andato perso per sempre?

Il War Arc di My Hero Academia è giunto al suo momento chiave. Un incredibile sforzo congiunto ha risolto una delle due battaglie finali dell'opera. La situazione potrebbe però sfuggire dal controllo degli eroi in qualsiasi momento. Prestate molta attenzione, da qui in avanti ci saranno spoiler su My Hero Academia!

In My Hero Academia 409 All For One viene sconfitto da Bakugo e da tutti gli altri eroi che in precedenza si sono sacrificati per infliggergli gravi danni. Tuttavia, la minaccia non è assolutamente stata sventata, come si evince dagli spoiler di My Hero Academia 410.

Il capitolo in uscita domenica 24 dicembre 2023 su MangaPlus conferma la vittoria di Bakugo. La regressione di All For One è arrivata a un punto in cui il villain è divenuto un bimbo, e poi una cellula. Il Re del Male è svanito per sempre, ma gli occhi sono puntati ora su Izuku Midoriya e sul suo scontro con Tomura Shigaraki.

La battaglia tra i due dura ormai già da qualche tempo, anche se off-screen, e in momento di distrazione Deku si lascia sfiorare al volto dalla mano di Shigaraki, il quale riesce a sottrargli uno dei Quirk di One For All. Shigaraki ha rubato il Danger Sense, l'Unicità che un tempo apparteneva al Quarto Utente di OFA Hikage Shinomori.

Midoriya ha perso i suoi "sensi di ragno" e difficilmente potrà tornare in possesso di questo Quirk. Quel che è peggio è che senza questa abilità non avrà più modo di prevedere in anticipo i colpi di Shigaraki. Ciò vuol dire che il villain potrebbe facilmente sottrargli anche altri poteri.