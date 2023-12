My Hero Academia 410, la scomparsa di un villain e di un Quirk

My Hero Academia si trova da diversi capitoli nel suo arco narrativo finale: con le ultimissime uscite, in particolare, si sta consumando uno degli scontri più importanti dell'intera storia del manga. Attenzione, seguono spoiler sugli eventi più recenti del manga di My Hero Academia.

Come sappiamo, nel capitolo 409 Bakugo è stato il protagonista assoluto, dando fondo alle forze rimaste per contrastare il villain più famoso di tutto il manga, All For One. Negli ultimi, però, giorni sono emersi gli spoiler sul capitolo 410, che verrà pubblicato domenica 24 dicembre.

Il titolo del capitolo è "Addio, All For One" e ne anticipa parte degli eventi fondamentali. La narrazione si apre con un monologo interiore di All For One, convinto di poter sfruttare ancora Shigaraki Tomura per vincere, grazie all'ausilio di un trucchetto vincente che non ha ancora adoperato.

Lo scopo di All For One è imprimere nella mente altrui eventi spiacevoli, poiché lui stesso è stato il primo a passare attraverso traumi e sofferenze. Vuole che gli altri si accorgano di lui, della sua esistenza. Un sogno infantile, no? E infatti, il fondatore dell'Unione dei Villain è ormai regredito alla forma di un bambino, che gattona disperatamente alla ricerca di Shigaraki.

Bakugo, memore delle parole di Kirishima in merito alla forza di chi rimane sempre in piedi, non vacilla e resiste all'ultimo attacco disperato di All For One in versione bambino: un ago. All For One, piangendo, diventa una cellula uovo e scompare definitivamente.

Dopo un pensiero di Bakugo rivolto a Deku, impegnato nella battaglia finale contro Shigaraki, la narrazione propone un flashback su Jeanist e altri eroi che parlano con il duo di protagonisti dello scontro che li aspetta. Si ritorna poi al presente, con il confronto tra Deku e Shigaraki, che si rende conto della dipartita del suo mentore e si pente di non aver eliminato Bakugo in passato.

Deku è stremato e deve chiudere i conti con Shigaraki in fretta. Il villain cerca in modo fulmineo di colpire l'erede di All Might con "Decay" per pietrificarlo e ucciderlo, ma Deku rinuncia al suo "Danger Sense" per distruggere istantaneamente le dita di Shigaraki. Il capitolo si chiude con Shigaraki che domanda a Midoriya quanto ancora riuscirà a resistere. È davvero finita per All For One? Fatecelo sapere nei commenti.