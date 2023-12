My Hero Academia 410, uscita e teorie: ora tocca a Deku!

Ci avviciniamo sempre di più all'epilogo del manga di My Hero Academia. Ma cosa succederà nel capitolo 410? E per quando è fissata la sua uscita? Ecco le nostre teorie e la data del debutto ufficiale. Attenzione agli spoiler sulla saga finale di My Hero Academia!

Il capitolo 410 di My Hero Academia uscirà il 25 dicembre 2023, il giorno di Natale. Come sempre, il nuovo numero potrà essere letto gratuitamente sull'app ufficiale di Shueisha, MangaPlus, in lingua inglese. Purtroppo, dati i problemi di salute dell'autore Kohei Horikoshi, dopo il capitolo 410 My Hero Academia andrà in pausa per alcune settimane.

Ma cosa succederà nel capitolo 410 di My Hero Academia? Molto probabilmente, dato che lo scorso numero si è focalizzato principalmente su Bakugo e il suo scontro con All for One, adesso il manga potrebbe incentrarsi sui danni di Bakugo dopo l'ultimo attacco che ha sferrato. Dopotutto, prima di scendere sul campo di battaglia il giovane eroe non era in condizioni tali da sorreggere una lotta simile e senza dubbio subirà i danni collaterali del suo stesso colpo.

Successivamente, il focus potrebbe tornare su Midoriya Izuku, e in particolar modo sulla sua battaglia contro Shigaraki Tomura. Con l'inizio di questo scontro, saremmo ufficialmente prossimi alla fine di My Hero Academia. Molto probabilmente, la lotta fra Deku e Shigaraki durerà fra i tre e i quattro capitoli, o poco più, e solo più tardi verranno affrontate le conseguenze della guerra.