My Hero Academia 411, data di uscita e teorie: per Midoriya si fa dura

Il War Arc di My Hero Academia è un passo più vicino alla fine. Gli Heroes hanno ottenuto una grande vittoria, ma a carissimo prezzo. Izuku Midoriya sembra essere l'unico ancora in piedi, anche se la sua stamina potrebbe ormai non durare più per molto. In My Hero Academia 411 si farà dura per Deku!

Attenzione! D'ora in avanti l'articolo conterrà spoiler sugli eventi del manga di My Hero Academia.

Il capitolo 410 di My Hero Academia ha messo a tacere All For One. Il Re del Male è svanito nel nulla a causa della regressione azionata dal potere di Eri. Katsuki Bakugo è il vincitore di questa battaglia, ma Kacchan è stremato e ormai non si regge più nemmeno in piedi. Non potrà dunque essere d'aiuto per il suo amico e rivale.

L'altro, grande scontro attualmente in atto è quello tra Midoriya e Shigaraki Tomura. Sebbene si sia svolto quasi completamente off-screen, il combattimento tra i due si sta prolungando ormai diverso tempo. A sembrare più provato pare Izuku, il quale sembra avere la peggio nel cliffhanger del capitolo. In My Hero Academia 410 viene trafugato Danger Sense, una perdita che potrebbe costare caro a Deku.

Il One For All di Deku ha perso un tassello fondamentale. Senza Danger Sense Izuku non ha più modo di prevedere in anticipo gli attacchi dell'avversario, il quale si fa ora ancora più pericoloso. In My Hero Academia 411 lo scontro tra i due proseguirà, ma allo stato attuale il trionfo per gli Heroes appare lontano.

Nel prossimo capitolo della serie manga di Kohei Horikoshi, il villain potrebbe facilmente sottrarre un altro dei Quirk di One For All. Per quanto riguarda Deku, è riuscito a distruggere una mano di Shigaraki, ma potrebbe bastare? Il capitolo 411 di My Hero Academia uscirà il 5 gennaio 2024 su MangaPlus.