My Hero Academia 411 è su MangaPlus: il più grande Villain della storia

Il ritorno di Weekly Shonen Jump ha portato con sé uno dei capitoli più importanti dell’atto finale di My Hero Academia. Intitolato “Il più grande Villain della storia” il nuovo appuntamento col manga rappresenta un passo fondamentale vero la battaglia finale tra due esponenti della nuova generazione di Heroes e Villains. Occhio agli spoiler.

Stiamo parlando di Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, diventati araldi del bene e del male, nonché eredi a tutti gli effetti di All Might e All For One, definitivamente eliminato da Bakugo nel corso degli scorsi capitoli. Prima di riportare i lettori sul campo di battaglia, però, l’autore ha voluto mostrare le vestigia del One For All, e di come Shigaraki sia stato in grado di rubare Shinomori e privare così Deku, e i suoi compagni, della difesa garantita dal Danger Sense.

Ciò rende lo scontro decisamente più pericoloso per Deku, la cui corazza di strati di Black Whip cede per il decadimento inferto da Shigaraki. Il Villain si diverte a schernire il protagonista, ammettendo lui stesso di non essere più umano. Intanto, Deku osserva l’ambiente circostante e capisce trovarsi ai piedi del monte Fuji.

L’obiettivo finale di Shigaraki è infatti quello di disintegrare la montagna coi suoi poteri per non lasciare scampo a Deku. Nonostante gli avvertimenti delle vestigia del One For All, però, Midoriya decide di restare per dimostrare che in fondo a quel mostro, di caos e malvagità, esiste ancora una persona.

In conclusione vi lasciamo allo spin-off prequel che tutti vorremmo. E voi avete recuperato il capitolo 411 di My Hero Academia su MangaPlus? Fateci sapere cosa ne pensate di questa svolta negli eventi nei commenti.