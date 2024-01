My Hero Academia 412, Deku sta per perdere una cosa a lui molto cara?

Mentre viene spontaneo chiedersi se Deku voglia ancora salvare Shigaraki in My Hero Academia, la battaglia finale del manga di Horikoshi sembra stia per giungere al termine. Dalle anticipazioni emerse in rete, si prospetta un futuro non esattamente roseo per Midoriya Izuku.

Gli spoiler andati online il 17 gennaio potrebbero aver mostrato - ma sono incompleti e non elaborati, quindi vi invitiamo a fare attenzione - l'ordine dato a Deku da Kudo di rinuncia al One For All. Anche se questo evento ha sconvolto e confuso i fan, ci deve essere per forza ancora una via da intraprendere per la vittoria, se verrà chiesto così tanto a Midoriya.

Considerando il percorso di Deku nel manga e gli indizi che offre il contesto narrativo attuale, non è così improbabile che il personaggio principale possa sconfiggere Shigaraki perdendo il One For All.

C'è da evidenziare il fatto che i Quirk e le vestigia possono mantenere una propria consapevolezza di sé anche dopo essere stati inglobati da All For One. Ne abbiamo avuto un esempio con il Quirk di Star and Stripe e con quello di Hawks.

Proprio per questo, i proprietari del One For All potrebbero suggerire a Deku di consegnare il proprio potere a Shigaraki perché hanno un piano con cui sconfiggerlo. Magari, se Shigaraki assorbisse tutti questi poteri, potrebbe non essere in grado di gestirli e uscirebbe sconfitto dallo scontro con Deku per l'incapacità di continuare a lottare.

Questa conclusione potrebbe rivelarsi azzeccata, perché eviterebbe a Deku di uccidere Shigaraki, come aveva promesso, ma gli impedirebbe anche di continuare ad essere un eroe. Un'altra possibilità sarebbe l'ottenimento da parte di Deku di un nuovo potere in My Hero Academia. Che futuro attende il protagonista dell'opera di Horikoshi? Fateci sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti.