My Hero Academia 412, Shigaraki ha compiuto un grave errore?

My Hero Academia è tornato con un nuovo capitolo. La saga finale del manga ha catapultato i lettori nell'avvincente guerra fra eroi e villain, una lotta epocale che decreterà il destino non solo del Giappone ma anche del resto del mondo. Le ultime pagine hanno visto Shigaraki Tomura al centro della vicenda, svelando i suoi malvagi piani.

Negli scorsi capitoli abbiamo assistito alla battaglia fra Shigaraki Tomura e Deku, rispettivamente eredi di All for One e All Might, l'uno nemesi dell'altro. Il manga aveva già anticipato che i due si sarebbero ritrovati molto presto faccia a faccia: nelle precedenti pagine di My Hero Academia Midoriya ha perso il Danger Sense, il quirk della quarta Vestigia del One for All. Quest'unicità, adesso posseduta da Tomura. Quest'ultimo gli permetteva di anticipare gli attacchi dei nemici: si trattava di un potere di supporto dall'utilità non indifferente, che adesso è passata nelle mani del nemico.

Eppure, come spiega lo stesso Midoriya, l'eroe ha trovato un modo per rendere il Danger Sense un punto debole di Shigaraki, sfruttando gli altri quirk che possiede: "ho applicato il Gearshift del Secondo al Smokescreen del Sesto, mantenendo la nuvola in posizione. Poi, scatenando Blackwhip del Quinto mentre la vista di Shigaraki era oscurata, ho provocato il Danger Sense del Quarto, innescando un allarme costante nella sua mente."

In sintesi, sfruttando i quirk del secondo possessore del One For All e del sesto, Deku ha generato una cortina di fumo stabile attorno a Shigaraki, impedendogli di vedere l'ambiente circostante. Con Blackwhip, ha innescato una sorta di glitch che mantiene attivo costantemente il Danger Sense. In questo modo, Tomura non saprà mai quando si trova effettivamente in pericolo.

La lotta fra Deku e Shigaraki è ancora lungi dal concludersi e il capitolo 413 di My Hero Academia potrebbe dare una svolta decisiva alla battaglia fra bene e male.