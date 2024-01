My Hero Academia 412, uscita e teorie: la società degli eroi a un passo dalla fine

L'Atto Finale di My Hero Academia è nel pieno dello svolgimento della sua ultima, grande battaglia. Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki sono giunti alla resa dei conti finale, ma ad avere la peggio è l'eroe che ha in dote One For All. Deku verrà sconfitto con l'uscita di My Hero Academia 412? Occhio però agli spoiler.

In My Hero Academia 410 è stato sconfitto All For One, ma il Re dei Villain non è la minaccia più preoccupante per la Hero Society giapponese. Tomura Shigaraki è l'incarnazione della distruzione, come dimostreranno le nuove pagine della serie manga di Kohei Horikoshi.

My Hero Academia 410 ha strappato a Deku quel Quirk e nel capitolo 411 vediamo gli istanti esattamente precedenti a quel momento. Nel mondo onirico delle Vestigia i vecchi utenti di One For All discutevano sul da farsi, ma la mano di Shigaraki è riuscita a trafugare il Danger Sense di Shinomori, che si è sacrificato per il bene dei suoi compagni.

Shigaraki è ora in possesso di Danger Sense e nemmeno la combinazione dei Quirk di Deku è sufficiente per colpirlo. Inoltre, Tomura riesce a sentire le voce delle Vestigia e non è disposto a lasciar fuggire Midoriya. Come se ciò non bastasse, è deciso a distruggere l'intero Giappone, a cominciare dal Monte Fuji.

Nel capitolo 412 di My Hero Academia vedremo Shigaraki provare ad attivare il suo Decadimento per distruggere la montagna simbolo del Giappone. Se dovesse riuscirci, colate di lava finirebbero ovunque nelle vicinanze. Assisteremo dunque alla reazione obbligata di Midoriya. Deku deve fermare il villain, che secondo lui ha ancora dei frammenti di umanità all'interno del suo animo. Il capitolo 412 di My Hero Academia uscirà il 21 gennaio 2024 su MangaPlus.