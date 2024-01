My Hero Academia 413: la chiave per la vittoria su Shigaraki

L'epilogo di My Hero Academia è in vista, ma gli Heroes stanno affrontando quella che può considerarsi come la battaglia più complessa. Il combattimento finale dello shonen di Kohei Horikoshi è al momento nelle mani di Tomura Shigaraki, ma esiste un modo per vincere. Deku compirà quell'azzardo?

Il capitolo 412 di My Hero Academia ha posto Izuku Midoriya a un bivio. Kudo, la seconda vestigia, ha proposto a Deku di abbandonare One For All, ma perché? La vicenda diviene più chiara nel successivo capitolo del manga, trapelato integralmente in rete. Attenti agli spoiler, My Hero Academia 413 uscirà ufficialmente il 28 gennaio 2024 su MangaPlus.

Il capitolo si apre con una spiegazione sulla presenza di Star and Stripes nei ricordi di Kudo. A causa della risonanza tra OFA e AFO, sotto suggerimento dell'eroina americana, la vestigia di Toshinori Yagi ha trovato una ferita ancora aperta nell'animo di Shigaraki. Il bambino triste che Deku vuole salvare è ancora in vita.

La scena torna poi sul campo di battaglia, dove Kudo spiega a Midoriya il suo piano. Deku dovrebbe cedere One For All a Shigaraki per far sì che le Vestigia possano attaccare il villain dall'interno. L'obiettivo è insidiarsi in quella piccola ferita individuata da All Might per sconfiggere il nemico. Inizialmente riluttante, infine Deku decide di accettare l'azzardo proposto da Kudo. Ricoprendosi con il Black Whip, Midoriya si prepara a scontrarsi frontalmente Shigaraki per cedergli One For All.