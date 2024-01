My Hero Academia 413, Shigaraki verrà sconfitto? Il piano di Kudo

Il manga di My Hero Academia è sempre più vicino al finale: secondo alcune indiscrezioni, l'opera del talentuoso Kohei Horikoshi potrebbe chiudersi nei prossimi mesi. Intanto, gli ultimi capitoli stanno esplorando l'intensa guerra tra eroi e villain, focalizzandosi sui capisaldi di queste fazioni.

Deku e Shigaraki Tomura stanno lottando con tutte le loro forze per portare avanti i loro ideali. Mentre il villain è intenzionato a distruggere il mondo di My Hero Academia attraverso il suo quirk "Decadimento", il giovane eroe intende salvare il nemico dal destino che si è costruito da solo per redimerlo e portarlo sulla buona strada.

Tuttavia, per quanto Midoriya possa impegnarsi, Tomura ha uno spirito incrollabile e sembra impossibile allontanarlo dal suo obiettivo. Forse, portarlo verso il mondo positivo degli eroi è una causa persa, ma Izuku non intende arrendersi. Il piano di Kudo, il secondo possessore del One For All, prevede che Shigaraki rubi il Gearshift, il personale quirk di Kudo che adesso possiede Deku. Seppur rischioso, potrebbe essere l'unico modo per sconfiggere il villain.

In un frangente del capitolo 413 di My Hero Academia, Shigaraki ha dei flashback dell'eroina Star and Stripes, scoprendo che, nonostante sia morta tempo addietro, il suo ricordo vive ancora con fervore dentro di sé. Questa vulnerabilità nella mente del villain potrebbe permettere a Deku di salvare il "bambino piangente" che vive ancora dentro Tomura e salvarlo una volta per tutte.