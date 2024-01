My Hero Academia 413, uscita e teorie: Deku rinuncerà a quella sua preziosa eredità?

L'Atto Finale di My Hero Academia è ormai una questione a due. I principali campi di battaglia hanno visto terminare i loro scontri. Gli unici ancora rimasti a combattere sono Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki. Qualcosa di pazzesco sta per succedere, ma esattamente cosa accadrà nel capitolo 413 My Hero Academia?

Il capitolo 412 di My Hero Academia si chiude con un cliffhanger che lascia interdetti i lettori. Deku non è pronto ad abbandonare quel bambino in lacrime chiamato Tenko Shimura, pur non essendoci praticamente più tracce di lui nell'animo di Tomura Shigaraki. Kudo, la seconda vestigia di One For All, riconosce che Midoriya ha sempre scelto di seguire il suo cuore, anche quando tutto gli appariva avverso. A quel punto, però, il mondo onirico delle Vestigia viene sorpreso dall'irruzione di un personaggio inaspettato. Star and Stripes indica qualcosa con la mano e Kudo, sorpreso, chiede a Midoriya di lasciare andare One For All.

In My Hero Academia 413 scopriremo il significato di questo colpo di scena e delle parole pronunciate da Kudo. Per quale motivo la seconda Vestigia ha chiesto a Deku di rinunciare al suo Quirk? L'ipotesi principale è che nel prossimo capitolo di My Hero Academia Deku riceva in eredità il Quirk dell'eroina numero 1 degli Stati Uniti. Ricordate come funziona il Nuovo Ordine Mondiale dell'eroina di My Hero Academia? Scopriremo con l'uscita di My Hero Academia 413, programmata per il 28 gennaio 2024 su MangaPlus, se davvero Deku si lascerà indietro One For All per accettare New Order.